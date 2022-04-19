Анна Заворотнюк в купальнике блеснула точеной фигурой у бассейна

Анна Заворотнюк является старшей дочкой звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Сама артистка уже несколько лет не появлялась на публике. Она находится в больнице.

Ее муж Петр Чернышев продолжает выступать на льду и воспитывать маленькую дочку Милу. За последнее время Анна переехала в Москву, обзавелась своей квартирой и теперь путешествует.

Недавно дочка актрисы прилетела в Дубай. Она наслаждается жаркой погодой. Примечательно, что Анна обладает стройной фигурой. Она без стеснения публикует кадры, на которых позирует в бикини.

На этот раз наследница звезды покрасовалась у бассейна в белоснежном мини-бикини и рубашке. Заворотнюк грациозно села у воды, показав загорелые и длинные ноги. При этом она призналась, что постоянно чем-тог недовольна в своей внешности.

«Цапля в каменных джунглях. Расскажите девочки, устраивает ли вас ваша фигура? Лично я постоянно к себе придираюсь, мне постоянно кажется „тут надо схуднуть, тут добавить“. Даже когда я в идеальной форме, я вижу это, только спустя время, когда пересматриваю фото. И понимаю, что в этот период, я была собой недовольна, хотя сейчас понимаю, что все было идеально. В общем, вечная гонка, не пойми за чем», — написала Анна.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что девушка очень похожа на свою маму. «Очень красиво», «У тебя сногсшибательная фигура и внешность», «У вас модельные ножки», «Как вы хороши, копия мамы», «Просто идеал», «Вы прекрасны!», «Шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!