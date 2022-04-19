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Немоляева о семейственности в актерской профессии: «На сцене ты все равно один»

85-летняя актриса высказалась о том, что дети артистов зачастую тоже стремятся на сцену.

Немоляева о семейственности в актерской профессии: «На сцене ты все равно один»
Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

18 апреля актриса Светлана Немоляева отметила 85-летие.

Она » представитель большой кино-театральной династии. Ее сын Александр Лазарев служит в «Ленкоме», внучка Полина играет в спектаклях вместе с бабушкой, внук Сергей заканчивает продюсерский факультет ВГИКа.

В юбилейном интервью народная артистка РСФСР высказалась о семейственности в актерской профессии.

«Я считаю вообще, что династия — хорошо, какая бы ни была профессия. Потому что дети, рождающиеся в семье отца-литератора, или военного какого-нибудь, или моряка, или какого-то крестьянина, который любит землю, растут в этой атмосфере, она их жизнь, она их существо. Они понимают это, идут по стопам родителей», — цитирует Немоляеву ТАСС.

«А если актер выходит из артистической династии неталантливый — это уже его беда. В других профессиях это не так драматично. Все-таки, если папа или мама — технарь, учитель или доктор, можно научиться. А когда ты актер, какая бы у тебя фамилия ни была, на сцене ты все равно один на один с публикой».

Светлана Владимировна не стала скрывать, что считает сына Александра интересным актером, и внучка Полина, которой скоро исполнится 32, тоже очень выросла как актриса в глазах своей бабушки и показывает прекрасную работу.

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