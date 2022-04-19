Ни кола ни двора: Илон Маск признался, что не имеет собственного дома

При этом он является богатейшим человеком на Земле.

Илона Маска недавно снова признали самым богатым человеком в мире, а у него ни кола ни двора.

В новом интервью 50-летний основатель компании Tesla рассказал, что у него нет постоянного дома.

«Сейчас у меня даже нет собственного жилья, я буквально останавливаюсь у друзей, — признался изобретатель в YouTube-шоу Ted Talk. — Если я еду в район залива, где находится большая часть инженерных разработок Tesla, я, в основном, выбираю свободные спальни друзей».

Добавим, что у Маска есть семеро детей от двух женщин, но ныне он не женат. По данным Forbes на 2022 год, состояние бизнесмена превышает 200 миллиардов долларов.

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