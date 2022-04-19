«Все показала»: Бузова в платье в пол с откровенным вырезом засветила свое декольте

Телеведущая выбрала смелый образ для съемок. Поклонники удивились тому, как она выглядит.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она постоянно находится в центре внимания, поэтому старается выглядеть безупречно и дома, и на работе. Артистка в свои 36 лет не построила личную жизнь.

Однако она уверена, что еще встретит любовь. Не удивительно, что блондинка наряжается в романтичные платья, а также делится пикантными пляжными фото.

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Не так давно Оля целый месяц провела на съемках шоу «Звезды в Африке». Ей приходилось несколько часов в день проводить на жаре. С собой она взяла множество нарядов.

Во время очередного выпуска проекта артистка отметилась в платье в пол расцветки омбре. Наряд с разрезом и декольте до пупка не скрыл прелести ее фигуры. Бузова в прошлом году часто забыла нижнее белье, но на этот раз она не скрыла лиф в тон наряда.

Поклонники удивились тому, что звезда выбрала подобный образ. Некоторым пользователям он показался откровенным, но нашлись и те, кто восхитился Ольгой. «Какая вы смелая! Декольте вон какое», «Я понимаю, что там жара, но зачем носить такие тряпки?», Очень ярко и необычно! Оля, красавица«, «Ты там Мишу засмущала», «Сколько чемоданов с собой везла?», «Это прям стильно», «Все показала», — прокомментировали пост подписчики.

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