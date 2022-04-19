Загорелая и отдохнувшая: Топурия покрасовалась в джинсах с высокой посадкой и кардигане небесного цвета

Певица поделилась кадрами из Москвы. Она вернулась домой после поездки в Дубай.

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она привыкла регулярно ездить на гастроли и выпускать новые клипы. Солистка группы «А’Студио» славится не только своими вокальными данными, но и чувством стиля.

Она предпочитает на публике выглядеть стильно и ярко. Артистка носит как комбинезоны, так и вечерние платья. А вот в обычной жизни она часто облачается в льняные костюмы и рубашки на запах.

Не так давно Кети отпраздновала первый день рождения сына Адама. От первого брака у нее также растет дочка Оливия. Примечательно, что после родов певица быстро вернулась в форму.

Она также умеет корректировать фигуру с помощью нарядов. На днях артистка вернулась в Москву после отдыха в Дубае. Топурия покрасовалась на камеру в джинсах с высокой посадкой и небесно-голубом кардигане оверсайз. Наряд скрыл изъяны ее фигура, а также подчеркнул загар.

Однако поклонники заметили, что Кети не только посвежела, но и поправилась. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. «Такая красивая», «Ой, очень уютный наряд», «Кети, вы поправились? Словно прячете живот», «Такая классная», «У вас крутой стиль», «Вид отдохнувшего человека», «А такой кардиган где купить? Просто роскошный», «Кети, как мы соскучились! Вы прям похорошели», — стали писать пользователи Сети.

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