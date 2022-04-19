Девушка-весна: Клава Кока вслед за Викторией Боней в модных брюках похвасталась изящными формами

Клава Кока уже около пяти лет строит карьеру певицы. Ей удалось подписать контракт с крупным лейблом и стать одной из самых популярных молодых исполнительниц в стране. Она сколотила целое состояние.

Теперь артистка много путешествует и балует себе дорогими обновками. На этот она решила отправиться на день рождения к брату. Вместо платья и босоножек, звезда облачилась в молодежный наряд.

На новом фото Кока позировала в широких брюках и топе. Она решила надеть кроссовки и неоновый бомбер. Певица обнажила свой плоский живот. А вот прическу она сделала небрежную в стиле начала 2000-х годов. Благодаря широким брюкам с принтом ее талию смотрелась еще более тонкой. Клава восхитила поклонников своей фигурой.

А вот Виктория Боня в этот же день примерила подобный образ на Бали. Бывшая звезда «Дома-2» отдыхает на острове с таинственным возлюбленным. Она щегольнула в белых широких брюках и топе в полоску. В свои 42 года светская львица занимается спортом и тоже может похвастаться подтянутой фигурой. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Виктория, какая там красота», «Вашей фигурке можно только позавидовать», «Этот плоский живот — мечта», «До чего красивая», «ох, как вы круто выглядите», «Сложно поверить, что вам уже 40 лет», — стали писать пользователи Сети.

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