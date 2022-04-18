Кто хвастается добрыми делами? Данилко хлестко приструнил печальную Лободу

При этом Андрей Данилко заметил, что не хочет обижать артистку.

Украинский артист Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, вновь прошелся по Светлане Лободе. Он никак не может поверить в искренность ее эмоций и поступков.

Напомним, ранее Данилко сказал, что ее слезы, «снятые с пятого дубля», выглядят фальшиво. И он бы забыл про этот случай вместе со Светланой Лободой, но на ее защиту яростно встала бывшая продюсер певицы Нателла Крапивина. Она стала писать Андрею: «Хватит бухать». А тот за словом в карман не полез и ответил: «Хватит нюхать».

«Пусть она посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию», — посоветовал Андрей Данилко в беседе с популярным блогером Леней Полищуком. По словам артиста, он не хотел на самом деле оскорблять Светлану, просто высказался на эмоциях, но в любом случае, уверен он, другие люди тоже ей не очень-то верят.

«Если мы делаем добрые дела, то на телефон не снимаем и не выкладываем, мы их делаем и не отчитываемся», — поставил Лободу на место Данилко.

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