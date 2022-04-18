Без макияжа и укладки: Ксения Бородина в бикини-бандо повеселилась с подругами в бане

Телеведущая провела вечер с подругами. Она насладилась вкусным ужином и искупалась в чане с водой.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время не только на съемках. Ксения раньше почти не выходила с свет, так как все вечера посвящала детям.

Но после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще видеться с подругами, посещать вечеринки, участвовать в фотосессиях и ходить в караоке-клубы. Телеведущая даже приняла участие в шоу «Ледниковый период».

А вот накануне Бородина поссорилась с бывшим мужем в соцсети. Она негативно отреагировала на то, что Курбан публично обсуждает ее личную жизнь и намекает, что она ему изменяла с лучшим другом.

А вечером телеведущая отправилась в баню, где повеселилась с подругами. Они для начала насладились ужином со свежей рыбой и ухой. Повар готовил специально для них фирменные блюда.

А потом Ксения поправилась и нырнула в чан с водой. Она облачилась в нюдовый купальник. Лиф-бандо подчеркнул ее декольте. Телеведущая не постеснялась блеснуть точеной фигурой. Она покрасовалась на камеру.

«Любите баню так, как люблю ее я?» — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что после развода она похорошела. «Такая смешная», «Без прикрас», «Ох, Ксения, вы прям дома не сидите теперь», «Какая фигурка», «Купальник классный», «А без макияжа вы хорошенькая», «Назло мужу сияете от счастья», «Ну просто красотища», «Сколько у вас подруг», — прокомментировали пост подписчики.

Многие были обеспокоены, что Бородина больше не видится с подругой Аидой. Они заподозрили, что их дружба не прошла проверку на прочность.

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