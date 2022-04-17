Долина поздравила Валерию с днем рождения кавером на ее песню

17 апреля свой день рождения отмечает певица Валерия. В 2022 году ей исполнилось 54 года.

Уже с утра артистка похвасталась прекрасным подарком, который ей сделали коллега Лариса Долина и студенты ее Музыкальной академии.

Десять молодых вокалистов записали для именинницы ее песню «Была любовь» в популярном в Интернете формате а капелла. При этом каждый из них находился дома и исполнял свою партию посредством видеосвязи.

«Лерочка, милая, я поздравляю тебя с днем рождения — тонкую, красивую, талантливую, яркую женщину с узнаваемым музыкальным почерком! – написала Долина в Telegram. — Я желаю тебе вечной красоты и востребованности еще на долгие годы, новых, чудесных песен и новых проектов! Материнского, женского, а теперь еще и бабушкинского счастья! Пусть жизнь тебя радует, пусть гармония душевная навсегда поселится в твоем сердце! Здоровья и процветания, моя дорогая!»

Валерия от души поблагодарила исполнителей за такой подарок.

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