Дразнит бывшего? Агата Муцениеце в пудровом платье отметилась с мужчиной на съемках

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру актрисы. Она стала известной после сериала «Закрытая школа». Но потом ей было сложно сделать прорыв в карьере, так как она родила сына Тимофея, а следом дочку Мию.

Пока она нянчила детей, Павел Прилучный стал звездой кино. Но в 2020 году они развелись. После этого шага Агата стала чаще сниматься. Более того, она постройнела и стала одеваться более женственно.

Не так давно Муцениеце виделась с бывшим мужем в Дубае. Они вместе проводили время. Но актриса опровергла слухи о воссоединении. А Павел хранит молчание, но его уже несколько раз видели в компании девушки.

Тем временем Агата слетала в Дагестан на съемки, а теперь поделилась кадрами, на которых предстала в пудровом платье с тонким поясом. Она была в компании импозантного мужчины.

Оказалось, что это Михаил Пшеничный. Они вместе снялись в новом сезоне сериала «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти». Поклонники восхитились тем, как Муцениеце смотрится с партнером. «Какая вы тут очаровательная», «Ох, какая вы пара», «Смотрю сериал только из-за вас», «А Паша не ревнует вас больше?», «Какая красотка», «Очень идет этот наряд», «Кажется, будет жарко», — стали писать пользователи Сети.

Добавим, что премьера состоится на канале «ТВЦ» 20 апреля в 18:30.

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