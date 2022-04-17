«Мой ручки с мылом!»: Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочку в шортах перед обедом в садике

Телеведущая похвасталась тем, какая у нее самостоятельная наследница.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Уже длительное время она является ведущей передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Каждую неделю блондинка ездит на съемки, примеряет новые наряды и выведывает тайны селебрити. О своей жизни она рассказывает редко. Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Они воспитывают дочку Марию.

В прошлом году телеведущая пристроила наследницу в престижный садик при гимназии имени Евгения Примакова. В этом учебном заведении учатся многие дети звезд. На этот раз Кудрявцева запечатлела, как дочка идет обедать в столовую. Малышка предстала в поло и шортах. Алые ботинки дополнили образ. У умывальников есть картинки, как нужно мыть руки. Они находятся перед входом в зал.

«Давай, мой ручки с мылом!» — сказала ей мама.

Мария сама помыла руки, вытерла их бумажным полотенцем и выкинула использованные салфетки в мусорный бак. После этого она поспешила в зал, чтобы поесть.

Поклонники восхитились самостоятельной наследницей Леры. Многие отметили, что у них в садике роскошные условия. «Как у вас там классно», «Мария, такая молодец», «Какой умный взгляд у крохи», «Любуюсь Машкой», «Столовая большая», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что у телеведущей есть сын Жан от первого брака. Он уже ей подарил внука Льва. Трехлетний малыш порой гостит у бабушки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!