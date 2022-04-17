«Ангельски хороша»: Клава Кока в чулках в сетку и кукольном платье игриво показала прелести

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Певица за последние пять лет смогла добиться славы. Она выступает на фестивалях, премиях и частных мероприятиях. Миллионы поклонников следят за жизнью артистки.

Она не скрывает, что уже хорошо зарабатывает, поэтому много путешествует и даже купила себе квартиру в Москве. Звезда может похвастаться не только вокалом, но и яркими образами.

В 25 лет у Клавы нет бойфренда. Но она мечтает о семье. Ее наряды всегда женственные. Если в обычной жизни она может облачиться в спортивный костюм и бомбер, то для съемок или выступлений у нее припасены лосины и мини-юбки.

На этот раз она предстала в кукольном платье с воланами и чулках в сетку со стразами в новом клипе. Кока спела дуэтом с рэпером Soda Luv. Она то и дело кокетливо показывала свои прелести в клипе.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Певица смогла их удивить не только дуэтом, но и своим пикантным образом. «Какая эффектная», «Это бесподобна», «Ногти просто бомба», «Клава, какая потрясающая вы в этом клипе», «Теперь хочу такие ноги и чулки», «Безумно красивая», «Ну этого мы точно не ожидали», «Ангельски хорошо! Фигурка топчик», «Крашиха в деле», — прокомментировали пост подписчики.

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