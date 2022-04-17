«Розовое облачко»: Клава Кока в укороченном жакете и мини-юбке блеснула сверкающим нижним бельем

Певица на съемках шоу с Романом Каграмановым появилась в смелом образе.

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние пять лет армия ее поклонников заметно выросла. Певица участвует в фестивалях и премиях. Она славится не только вокалом, но и свои необычным чувством стиля.

Примечательно, что блондинка часто выбирает яркие наряды, а для выходов в свет облачается в короткие платья или мини-юбки. В свои 25 лет ей нравится выглядеть женственно.

Недавно состоялись съемки шоу «Талант». Для такого случая Кока снова выбрала дерзкий образ. Она предстала в розовом костюме с мини-юбкой. Изюминкой образа стал укороченный жакет.

Певица много двигалась и засветила сверкающее нижнее белье. Она не стала прятать свои прелести. Клава веселилась с Романом Каграмановым и Ольгой Бузовой. Артистка смогла привлечь к себе много внимания.

«Я розовое облачко», — отметила певица.

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что Кока удивила их своим смелым нарядом с лифом-завлекалочкой. «Какая классная», «Вот это наряда», «Ой, мне так нравится образ! Молодежно и сочно», «Какая роскошная фигурка», «Ну прям куколка», «Клава, какая ты чудесная», «Прелестница», «Ну наряд бесподобный», «Ну жакет просто топовый», — прокомментировали пост подписчики.

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