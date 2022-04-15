Ди Каприо одобрил шутку на «Оскаре» про разницу в возрасте со своей возлюбленной

Ведущая церемонии Эми Шумер, в отличие от Криса Рока, согласовала все свои подколы про звезд с их адресатами.

Церемония «Оскар» 2022 года доказала, что не на все темы можно шутить со сцены. А не то встанет условный Уилл Смит и как даст затрещину заболтавшемуся комику. Опасное это дело — травить шутки людям в лицо.

В новом интервью одна из ведущих прошедшей премии «Оскар», 40-летняя комедиантка Эми Шумер призналась, что все свои подколы в адрес звезд она предварительно согласовала со знаменитостями, о которых собиралась пошутить. Вот какой уровень профессионализма! Даже к Уиллу Смиту и Леонардо Ди Каприо артистка обратилась за одобрением, чтобы никто из них не обиделся на слова ведущей.

Шуточка про Лео так вообще касалась больной для многих звезд темы возраста.

«Он так много сделал для борьбы с изменением климата и оставил после себя более чистую и зеленую планету… Для своих подруг. Потому что он старше, а они моложе. Окей, вы поняли», — сказала со сцены Шумер.

Во время интервью в «Шоу Говарда Стерна» Эмми спросили, неужели Ди Каприо дал добро на такую шутку.

«Он сказал: «Давай». Им было все равно. А его девушка Ками (модель Камила Морроне. — Прим. авт.) — то еще *** (нехороший человек. — Прим. авт.). На самом деле она самая крутая стерва, которую вы можете встретить», — прокомментировала Шумер.

Напомним, что 47-летний Леонардо Ди Каприо никогда не был женат, зато имеет богатую историю отношений с моделями. Его нынешней девушке, с которой актер встречается с 2017 года, всего 24 года. Так что шуточка про разницу в возрасте вполне себе к месту.

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