Элегантная пара: Арзамасова в алом костюме и на шпильках предстала в объятиях Авербуха

Актриса приняла участие в съемке вместе с мужем. Она выбрала наряд, подчеркнувший ее точеную фигуру.

Лиза Арзамасова недавно отметила 27-летие. Она уже не та маленькая девочка, которой ее запомнили зрители по сериалу «Папины дочки». Лиза снялась во множестве разных фильмов, включая «Любовь в большом городе».

Также она играет в театре. Несколько лет назад артистка обрела счастье с Ильей Авербухом. Влюбленные поженились и теперь растят сына Льва. Малыш растет так быстро, что не перестают удивляться.

Обычно Арзамасова ловко совмещает работу и материнство, а во время путешествий она берет кроху с собой. Авербух также старается ей помогать.

14 апреля он был на съемках, а вот его жена наблюдала за ним вместе с сыном, смотря телевизор. Примечательно, что супруги недавно приняли участие в фотосессии. Лиза показала, как они вместе позировали. Она отметилась как в шелковом платье, так и мини-юбке.

А вот на видео Авербух обнимал ее, позируя у декоративной стены. Актриса предстала в алом костюме с узкими брюками. Наряд дополнили туфли на шпильке. Костюм подчеркнул ее точеную фигуру. Фигурист нежно положил руку ей на талию.

Поклонники восхитились элегантной парой. Многие осыпали их комплиментами. «Какие вы милые», «Лиза, какая вы стройная», «Шикарный костюм», «Такие влюбленные», «Роскошная пара», «Ох, Лиза!», «Очень красивая», «Между вами чувствуется связь», «Илья прям очарован», — стали писать пользователи Сети.

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