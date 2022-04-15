Постройнела и похорошела: Нетребко в пудровом платье-рубашке и чалме покрасовалась в Египте

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она покорила сцену много лет назад и уже выступала во многих странах Европы, в США, Австрии, Англии и России. Обычно артистка отдыхает во время гастролей, успевая давать концерты и посещать музеи.

Но недавно она устроила себе настоящий отпуск. Так как ее заменили в одном из известных театров украинской исполнительницей, Анна теперь путешествует.

После Дубая и Азейрбайджана певица приелетала в Египет. Она давно хотела увидеть Пирамиды, поэтому устроила себе насыщенную поездку. Артистка отдохнула в Каире, погуляла по Луксору и даже покаталась на лодке по Нилу.

Каждый раз она демонстрирует яркие образы. Так как в пустыне всегда жарко, Нетребко взяла с собой струящиеся платья и льняные костюмы.

На этот раз у древнего храма она предстала в платье-рубашке пудрового цвета. Наряд оверсайз дополнили чалма канареечного цвета и сумка в тон. Нюдовы наряд подчеркнул тонкие щиколотки певицы. Анна скрыла изъяны фигуры. Она позировала в лучах солнца.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие считают, что оперная дива постройнела и похорошела. «Ох, какая красивая», «Вы могли бы быть царицей Египта», «Как вам идут все эти пейзажи», «Наряд потрясающий», «Вы такая стройная», «Хороша», — прокомментировали кадры подписчики.

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