Само совершенство: Каролина Севастьянова без одежды сразила поклонников

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. После победы на Играх в 2012 году она завершила карьеру. Спустя шесть лет спортсменка получила высшее образование.

Она обладает стройной фигурой, поэтому не перестает хвастаться своей красотой. Недавно брюнетка приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где впечатлила мужчин своей красотой. Анатолий Цой даже не удержался и сделал ей массаж.

Но Севастьянова уже вернулась в Москву. Недавно она покрасовалась в мини-платье и сапожках. Обычно вечера гимнастка редко проводит дома. Но 14 апреля она решила устроить себе бьюти-день.

Спортсменка опубликовала фото из кабинета, где делала разные процедуры. На кушетке она предстала без одежды, прикрывшись полотенцем. Каролина засветила загорелые бедра и стройные ноги.

Поклонники были сражены не только ее улыбкой, но и безупречной фигурой. Она получила десятки комплиментов. «Вау, какая», «Спасибо маме, за такую красоту», «Каролина, вы само совершенство», «Ну просто слов нет», «Очень красивая», «Ну вы неземное создание», «Ангельски хороша», «Вам достались идеальные ножки и обворожительная улыбка», «Нимфа», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в Африке она также часто хвасталась фигурой. Каролина заставила других участниц ей завидовать.

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