Шальная императрица: Асмус в королевской накидке на голое тело предстала в день рождения

Кристина Асмус знакома многим зрителям благодаря роли в сериале «Интерны». Она решила продолжить строить карьеру. Однако ее образы стали совсем другими.

Она уже не играла наивных девочек и даже поразила многих своей постельной сценой в фильме «Текст». А после развода с Гариком Харламовым артистка стала и в настоящей жизни часто делиться пикантными кадрами, несмотря на критику.

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14 апреля Асмус отметила свой день рождения. Она призналась, что впервые не ждала своего праздника. Но актриса приготовила сюрприз поклонникам. Она опубликовала пикантный кадр.

Бывшая жена Харламова предстала в кадре в накидке в королевском стиле в горчичном цвете с белым мехом. Она обнажила ногу, дав понять, что больше на ней ничего не надето. Кристина едва прикрыла формы.

«34! Входим красиво», — написала звезда.

Поклонники были сражены красочным кадром. Многие одарили ее комплиментами. «Любви и достойных тебя ролей, королева», «Кристина, цветите дальше!», «Это пикантно», «Очень красивая», «Кристина, как это будоражит», «Выглядишь роскошно», «Ну прям в своем стиле», «Приличных фото нет?», «Скоро уже 50, крепись», «Ну старость близко, правильно, что прикрылась», — прокомментировали пост подписчики.

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