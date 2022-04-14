Волочкова в боди с прозрачными рукавами обнажила исхудавшие ножки в небоскребе

Анастасия Волочкова является известной балериной. В свое время она была солисткой в Большом театре. Теперь артистка создает свои постановки. Пока лишь большую любовь она не смогла встретить. Однако блондинке некогда скучать.

Практический каждый год она оказывается в суде. На этот раз с ней судятся соседи, которые намерены запретить ей ходить обнаженной по собственному участку земли.

Но Волочкова утверждает, что у себя дома может делать все что хочет. После бани она зачастую позирует для фото без белья. А вот на этот раз балерина оказалась в одном из небоскребов «Москва-Сити».

Она предстала в черном боди с прозрачными рукавами. Танцовщица прилегла на кушетку, оголив свои стройные ноги. Она призналась, что пришла на эпиляцию. Анастасия не постеснялась сделать фото.

«Сегодня меня пригласил замечательный салон эпиляции в гости на 69 этаж башни „Федерация“», — похвасталась она.

Поклонники отметили, что балерина роскошно выглядит в 46 лет. Однако некоторым ее ноги показались слишком худыми. «Какая красавица!», «Шикарно», «Очень хорошо выглядите! Отдохнувшая, посвежевшая», «Ноги такие тонкие! Вы уже худая, как Джоли», «Ох, какие изящные ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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