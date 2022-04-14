Юная модница: дочь Ким Кардашьян сама нарядила свою семью для фотосессии

Мартовский номер журнала Vogue вышел с Ким Кардашьян на обложке, а внутри можно обнаружить семейную фотосессию модели с ее детьми.

Любопытный факт — маму, братиков и сестричку для совместных фото в этот раз нарядила старшая дочь Ким, 8-летняя Норт Уэст. Девочке не понравился тот стиль, что изначально был предложен для фотосессии, и она опротестовала его.

13 апреля Кардашьян появилась в «Шоу Эллен Дедженерес» и рассказала об этом случае.

«Они все собирались носить черное, — поведала Ким, отметив, что Норт не впечатлил монохромный выбор. — Она вышла и сказала: «Это так скучно. Я не могу поверить, что мы будем это носить. Я всех одену». И она пошла к нашим шкафам и выбрала все это».

Выбор Норт пал на более цветастые вещи. В результате получилась яркая и веселая фотосессия.

Ким добавила, что ненавидит фотографироваться с детьми, потому что это достаточно тяжело.

«Я всегда говорю, что никогда не буду делать этого снова, но потом получаю такие потрясающие фотографии… Это так прекрасно и мило», — сказала телезвезда.

Напомним, она делит четверых детей с рэпером Канье Уэстом, с которым недавно развелась. Бывший муж модели несколько раз высказывался о том, что экс-супруга мешает ему видеться с наследниками.

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