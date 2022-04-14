«Какой вид»: невестка Орбакайте в велосипедках и на каблуках сразила безупречной фигурой

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. Она была его соседкой по даче, когда они познакомились. Сын Кристины Орбакайте едва ли не сразу влюбился. А потом они сыграли пышную свадьбу.

Внук Аллы Пугачевой занимается музыкой и играет в театре, а вот его избранница модель, поэтому следит за фигурой и регулярно пополняет гардероб модными нарядами. Пока о детях супруги не думают.

Обычно Алена носит женственные платья или мини-юбки. Она часто посещает вечеринки вместе с мужем. А вот в последнее время невестка Орбакайте увлеклась танцами.

Она опубликовала пикантное видео, на котором предстала в велосипедках и топе. Блондинка на высокий каблуках танцевала стриппластику. Она изгибалась, закидывала ногу в вертикальном шпагате и демонстрировала фигуру во всей красе.

Поклонники были сражены тем, как двигается Краснова и ее пластикой. Жена Никиты получила множество комплиментов. «Ой, какая кошечка», «Очень классно двигаетесь», «Ох, нога за головой», «У вас прекрасные данные», «Ноги-то какие длинные», «Супер, зависть берет», «Ну вам очень идут каблуки», «Грация и пластичность — огонь», «Какой вид», «Как повезло мужу», — прокомментировали кадры подписчики.

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