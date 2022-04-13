Исполнительница роли Арьи Старк призналась, что была обижена на свою героиню

Карьера в кино началась для британской актрисы Мэйси Уильямс с роли юной Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов». Девочка начала сниматься в проекте в 14 лет, а закончила уже в 22. Только стала взрослой, а уже известна на весь мир — настоящий подарок судьбы для артиста.

Однако Мэйси очень быстро невзлюбила свою звездную роль. Об этом она откровенно рассказала в новом интервью накануне своего 25-летия.

«Думаю, что когда я начала становиться женщиной, то обиделась на Арью, потому что не могла выразить, кем я становлюсь, — призналась актриса журналу GQ UK. — Тогда я также обижалась на свое тело, потому что оно не соответствовало той части меня, которую прославлял мир».

Уильямс четко помнит тот день, когда она стала дистанцироваться от Арьи. Это произошло, когда в трейлере костюмеров ей выдали лифчик. Тогда персонаж и то, как его ощущала актриса, разошлись.

Но сейчас Уильямс смотрит на свою роль с нежностью и гордостью. Она не прочь вернуться к образу Арьи Старк, но отметила, что для этого должно наступить правильное время. И что приключения взрослой героини не должны выбиваться из контектса других спин-оффов «Игры престолов».

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