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Исполнительница роли Арьи Старк призналась, что была обижена на свою героиню

Актриса Мэйси Уильямс повзрослела быстрее, чем ее персонаж.

Исполнительница роли Арьи Старк призналась, что была обижена на свою героиню
Мэйси Уильямс в образе Арьи Старк. Фото: Global Look Press

Карьера в кино началась для британской актрисы Мэйси Уильямс с роли юной Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов». Девочка начала сниматься в проекте в 14 лет, а закончила уже в 22. Только стала взрослой, а уже известна на весь мир — настоящий подарок судьбы для артиста.

Однако Мэйси очень быстро невзлюбила свою звездную роль. Об этом она откровенно рассказала в новом интервью накануне своего 25-летия.

«Думаю, что когда я начала становиться женщиной, то обиделась на Арью, потому что не могла выразить, кем я становлюсь, — призналась актриса журналу GQ UK. — Тогда я также обижалась на свое тело, потому что оно не соответствовало той части меня, которую прославлял мир».

Уильямс четко помнит тот день, когда она стала дистанцироваться от Арьи. Это произошло, когда в трейлере костюмеров ей выдали лифчик. Тогда персонаж и то, как его ощущала актриса, разошлись.

Но сейчас Уильямс смотрит на свою роль с нежностью и гордостью. Она не прочь вернуться к образу Арьи Старк, но отметила, что для этого должно наступить правильное время. И что приключения взрослой героини не должны выбиваться из контектса других спин-оффов «Игры престолов».

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