В пеньюаре и алых чулках: Клава Кока сразила поклонников, представ в постели с парнем

Клава Кока является известной певицей. Она не скрывает, что проводит много времени на работе. Молодая исполнительница уже выпустила несколько хитов и заработала состояние. Она часто путешествует и даже купила себе квартиру.

При этом блондинка мечтает о семье. В свои 25 лет она обладает стройными формами. Артистка носит женственные наряды, подчеркивающие ее достоинства.

Недавно Клава отметилась на шоу в одной футболке. Но теперь она опубликовала еще более пикантные кадры. Певица в пеньюаре алого цвета с рюшами и в чулках лежала на шелковых простынях с парнем.

Она также дополнила свой лук лаковыми лодочками на шпильке. Кока кокетливо обнажила бедра. Она с нежностью обнимала стройного и молодого брюнета с белоснежной кожей и татуировками.

Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие осыпали блондинку комплиментами и были заинтригованы, так как это кадры из нового клипа. «Какая же ты», «Боже, какая прекрасная», «Ух, заинтриговала», «Клав, с каждым разом все сильнее и сильнее удивляешь», «Что-то нереально крутое и необычное», «Дракула и вампирша», — прокомментировали пост подписчики. Они узнали парня — им оказался российский хип-хоп-исполнитель Soda Luv.

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