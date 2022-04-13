«Это тяжело»: Скарлетт Йоханссон рассказала, случался ли у нее интим в лифте

Еще на одну голливудскую байку меньше…

Несколько лет назад об актрисе Скарлетт Йоханссон прошел слушок, что она занималась сексом в лифте с актером Бенисио дель Торо после церемонии вручения премии «Оскар».

На днях 37-летняя кинозвезда появилась в подкасте 9 to 5ish и опровергла эту сплетню.

«Очень долгое время ходили слухи, что я занималась сексом в лифте, — сказала Скарлетт. — Это была история, которая долго преследовала меня. Но я всегда думала, что это возмутительно». «Я думала про себя: «Это было бы тяжело. Нужно успеть за короткий промежуток времени, и логистика всего этого кажется мне такой непривлекательной». Я человек, который всегда боится быть пойманным за чем-то, чего я не должна делать. Поэтому данная история еще более абсурдная для меня».

Напомним, в начале карьеры о личной жизни актрисы ходило множество слухов, в том числе и о романе с Бенисио дель Торо, который старше нее на 17 лет. Звезде приписывали множество знаменитых кавалеров и даже склонность к беспорядочным половым связям. В итоге она устала все это опровергать.

Добавим, что недавно в одном из интервью Йоханссон спросили, о каком ее поступке ни в коем случае не должны узнать ее дети. Актриса дала честный ответ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.