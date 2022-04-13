Как бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер отреагировала на его помолвку с Джей Ло

Актер заранее предупредил мать своих детей, что собрался снова жениться.

Бен Аффлек снова сделал предложение Дженнифер Лопес, на которой чуть было не женился в 2003 году. Фанаты звездной пары ликуют!

А как на эту новость отреагировала актриса Дженнифер Гарнер, которая была замужем за Аффлеком в 2005–2018 годах и родила ему троих детей?

Как сообщил журналистам источник, близкий к актрисе, она не только рада за своего бывшего мужа, а также заранее знала о его намерении преподнести заветное кольцо певице.

«Бен сказал Джен (Гарнер. — Прим. авт.) и детям, чтобы они знали об этом, — поделился инсайдер портала E! News. — Джен рада за Бена. Она знает, что Джей Ло в определенном смысле оказала на него положительное влияние».

Источник добавил, что голливудская пара хотела сохранить свою помолвку в тайне как можно дольше, но внимательные папарацци не пропустили перстень с зеленым камнем на пальце Лопес, быстро распространив новость по СМИ.

Напомним, что вторая помолвка Аффлека и Лопес произошла спустя 20 лет после первой. За это время у актера появились трое детей, а у певицы — двое. Продолжая воспитывать своих наследников, звезды позволили себе вторую попытку обрести счастье вместе.

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