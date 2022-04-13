Божественно красиво: беременная Рианна в нежно-клубничных джинсах и микротопе отметилась в Нью-Йорке

Рианна уже много лет выступает на публике. Она обладает множество наград. Барбадосская артистка теперь большую часть сил вкладывает в бизнес. На сцене она не появлялась очень давно. Но недавно в ее жизни произошло радостное событие.

Певица объявила о беременности. Она ждет ребенка от своего возлюбленного Ракима Майерса из коллектива A$AP Rocky. Примечательно, что даже в интересном положении он не перестает быть иконой стиля.

Если обычно беременные девушки прячут живот, то Рианна предпочитает его демонстрировать. На вечеринке Бейонсе она отметилась в прозрачном платье, а на один из показав мож артистка пришла в пеньюаре.

Теперь певица уже активно готовится к родам, но это не мешает ей блистать на публике. Накануне она щегольнула на улицах Нью-Йорка в нежно-клубничных широких джинсах с низкой посадкой, микротопе и с розовой лисой на плече у кожаного бомбера.

Рианна позволила разглядеть ее декольте и уже внушительный живот. Поклонники предполагают, что она своими нарядами намекает, что ждет дочку. К слову, тот нежный пастельный оттенок был на всех подиумах последней Недели моды, а после зарубежные звезды стали активно скупать наряды такого цвета. Пользователи Сети осыпали звезду комплиментами. К слову, предположительно, певица станет мамой уже в мае.

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