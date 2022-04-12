Девушка-весна: Подольская покрасовалась в романтическом платье с многослойной юбкой

Певица примерила для съемок новые аутфиты. Она не смогла скрыть свои формы.

Наталья Подольская большую часть жизни выступает на сцене. Она прославилась после «Фабрики звезд». Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она успевает не только работать, но и вести домашнее хозяйство.

Артистка сама готовит и присматривает за детьми: шестилетним Артемием и годовалым Иваном. Она также выступает на сцене и участвует в съемках. Звезда быстро вернулась форму после вторых родов.

В последнее время Наталья стала чаще появляться на публике. Она ездит на съемки разных шоу. На этот раз певица покрасовалась сначала в мандариновом платье миди на завязках для регуляции длинны.

Образ дополнили розовые лодочки. Артистка подчеркнула все изгибы фигуры. Однако Подольская прогадала с образом. Платье не скрыло ее живот. Поклонники даже заподозрили ее во второй беременности.

А вот потом певица исправилась. Для очередной съемки она выбрала воздушное платье с юбкой с рюшами. Наряд нежных оттенков скрыл формы и подчеркнул талию. Наталья решила надеть желтые остроносые туфли. У нее получился романтический весенний образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная фигура у вас», «В первом платье словно гусеница, а это роскошное», «Очень нежно», «Такая красивая», «Наташа, слов нет», «Любуюсь вами», «Как можно не обратить внимание на такой цветок», «Прелестно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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