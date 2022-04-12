«Когда я была толстой»: Настасья Самбурская похвасталась постройневшей фигурой в белье

Актриса изумила поклонников тем, как теперь выглядит.

Настасья Самбурская многим знакома по сериалу «Универ». Она не скрывает, что обладает непростым характером. Однако актриса умело перевоплощается в разных персонажей.

Ее можно увидеть в картинах «Женщины против мужчин» и «Амазонки». О личной жизни она не рассказывает, а вот хейтерам привыкла отвечать той же монетой. Артистка порой готова смеяться сама над собой. Она не боится критики.

Накануне Настасья встретила Наталью Рудова и Анну Хилькевич на пробах. Им приглянулась одна и та же роль. После этой встречи актриса решила показать, как преобразилась ее фигура. Она опубликовала фото, сделанное 8 лет назад.

Самбурская была одета в темно-синюю майку, серую кофту и классического кроя джинсы. Она позировала у вывески с указателем на столовую. Телезвезда отметила, что в студенческое время слишком часто туда ходила.

«2014 год. Кто-то спрашивал меня сегодня показать фотографию, когда я была толстой», — написала она.

После этого актриса опубликовала новое селфи. Она запечатлела себя в нижнем белье морковного цвета, похваставшись изящными формами и плоским животом.

«А это сейчас», — горделиво заявила звезда.

Настасья смогла впечатлить поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Вот это достойно уважения», «Ну не были вы очень толстой», «Красивая фигура», «Просто ягодка», «Очень вдохновляюще», «Завидую! Тонкие ключицы, плоский живот», — прокомментировали пост подписчики.

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