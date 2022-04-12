«Юбку забыла?»: Клава Кока в одной футболке предстала на съемках, блеснув изящными ножками

Певица вместе с Юлией Гаврилиной появилась на шоу «Вундеркинды». Ее наряд удивил поклонников.

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка уже имеет целую армию поклонников. Певица может похвастаться тем, что у нее много брендовых нарядов.

Она часто путешествует и возит на дорогостоящие курорты родных. Блондинка в свои 25 лет любит выглядеть ярко, поэтому не перестает экспериментировать с имиджем.

На этот раз Кока приняла участие в съемках шоу «Вундеркинды». Компанию ей составила блогер Юлия Гаврилина. Примечательно, что певица для съемок облачилась в длинную футболку цвета мандарина и надела сапожки.

Образ дополнил яркий макияж и прическа в стиле 2000-х годов. Клава оголила свои стройные и загорелые ноги. А вот Гаврилина была в наряде с кожаными брюками.

«Сегодня в 20:30 на „Пятнице“ смотри шоу „Вундеркинды“ с нами. Как думаете, кто выиграет — мы или детки?» — написала звезда.

Поклонник восхитились тем, как выглядит Кока. Но многие удивились ее образу. «Ничего себе», «Какое мини», «Юбку забыла?», «Ножки очень красивые», «Ох, какая вы стройная», «Футболка вместо платья — так модно?», «Ну две роскошные блондинки», «Очень красивая, слов нет», «Не слишком дерзкий наряд?», «А шорты хоть есть, а то смотреть неловко», — прокомментировали пост подписчики.

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