Скромность пропала: Бузова в мини-платье и ботфортах засветила свои прелести в автомобиле

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Артистка порой дает концерты и участвует в фотосессиях. Она зачастую оказывается в центре внимания.

Блондинка не так давно поправилась. Однако это не помешало ей женственно выглядеть. На днях она выступила в ночном клубе, облачившись в боди с мини-юбкой. А вот в обычно жизни звезда носит более сдержанные образы.

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Примечательно, что Ольга нечасто делится личными видео. Но на этот раз телеведущая поделилась кадрами, на которых ехала на заднем сиденье автомобиля. Она возвращалась из клуба и пела новую песню.

Артистка предстала в коротком платье и косухе. Кожаные ботфорты завершали образ. Бузова засветила свои бедра. Она без стеснения позировала в смелом образе на камеру. При этом блондинка едва прикрыла прелести.

«Я записала много новых треков, но самый-самый актуальный на сегодняшний день из них называется „Делать добро“», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Ольга хорошо выглядит. Многие заметили, что она преобразилась. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Шикарная», «Ну нет голоса», «Оля поменяйте стиль одежды. С такими песнями в одном белье петь — не совпадает», «Эту бабу не остановить», «Оленька, такая красивая!», «Ну юбку надень», «Очень красивые ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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