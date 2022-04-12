Эмбер Херд пыталась избежать нового суда с Джонни Дэппом, ссылаясь на старый

11 апреля в американском штате Вирджиния начался очередной суд Джонни Деппа против бывшей жены Эмбер Херд, которая рассказала в прессе о домашнем насилии со стороны супруга.
Вы спросите, почему актер снова судится — он же уже проиграл похожий иск в 2020 году. Да, но тогда он уступил в лондонском суде британскому изданию The Sun, которое назвало его «бьющим жену». Теперь же Джонни разбирается конкретно с Эмбер за статью в газете Washington Post, в которой она назвала себя «общественной фигурой, представляющей домашнее насилие». Депп считает, что его снова оклеветали, хотя в той публикации не было упомянуто его имя, да и подробных описаний побоев Херд не приводила.
Актер требует с бывшей жены 50 миллионов долларов. Она подала к нему встречный иск на 100 миллионов. Дело будет рассматривать суд присяжных. Их в составе 11 человек как раз от отбирали во время заседания 11 апреля.
Вы спросите, неужели Джонни надеется выиграть это суд после проигрыша The Sun. Адвокаты Эмбер, кстати, пытались досрочно закончить дело в Вирджинии, ссылаясь на решение лондонского суда. Но местный судья отклонил ходатайство, отметив, что это создаст «опасный прецедент» для американского суда, если он признает британское решение о клевете, учитывая огромные различия между законами о клевете в двух странах. Об этом сообщает издание Variety.
Добавим, что дело рассматривается в Вирджинии, а не в Калифорнии, где проживают бывшие супруги, потому что онлайн-публикации Washington Post производятся именно из этого штата.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.