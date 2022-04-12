Эмбер Херд пыталась избежать нового суда с Джонни Дэппом, ссылаясь на старый

11 апреля в американском штате Вирджиния начался очередной суд Джонни Деппа против бывшей жены Эмбер Херд, которая рассказала в прессе о домашнем насилии со стороны супруга.

Вы спросите, почему актер снова судится — он же уже проиграл похожий иск в 2020 году. Да, но тогда он уступил в лондонском суде британскому изданию The Sun, которое назвало его «бьющим жену». Теперь же Джонни разбирается конкретно с Эмбер за статью в газете Washington Post, в которой она назвала себя «общественной фигурой, представляющей домашнее насилие». Депп считает, что его снова оклеветали, хотя в той публикации не было упомянуто его имя, да и подробных описаний побоев Херд не приводила.

Актер требует с бывшей жены 50 миллионов долларов. Она подала к нему встречный иск на 100 миллионов. Дело будет рассматривать суд присяжных. Их в составе 11 человек как раз от отбирали во время заседания 11 апреля.

больше по теме Илона Маск выступит на судебном заседании Эмбер Херд и Джонни Деппа Судебный иск составил 100 миллионов долларов.

Вы спросите, неужели Джонни надеется выиграть это суд после проигрыша The Sun. Адвокаты Эмбер, кстати, пытались досрочно закончить дело в Вирджинии, ссылаясь на решение лондонского суда. Но местный судья отклонил ходатайство, отметив, что это создаст «опасный прецедент» для американского суда, если он признает британское решение о клевете, учитывая огромные различия между законами о клевете в двух странах. Об этом сообщает издание Variety.

Добавим, что дело рассматривается в Вирджинии, а не в Калифорнии, где проживают бывшие супруги, потому что онлайн-публикации Washington Post производятся именно из этого штата.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.