Стройнят и удлиняют ноги: Бородина после советов Хромченко примерила модные брюки в пол

Телеведущая в модном наряде посетила театр и съездила на работу. Ее образ оказался универсальным.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Ксения позже стала вести другие передачи. Она купила себе дом, а также несколько квартир в Москве.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала чаще появляться на публике. Она водится с друзьями и наряжается в женственные наряды. При этом звезда также уделяет время дочкам Марусе и Теоне.

Если накануне Бородина посидела в ресторане с подругами, то 11 апреля она сначала съездила на тренировку, где покаталась на коньках.

А потом телеведущая отправилась в театр. Для такого случая она выбрала лаконичный образ: серую футболку и брюки в пол цвета мокрого асфальта. Ксения насладилась постановкой «Казанова» и увиделась с Сергеем Безруковым, который играет в спектакле.

А вот уже ночью она оказалась на работе. Телеведущая оставила образ, дополнив его жакетом цвета сочной травы. Ботинки с круглым мысом завершали лук. Она пообщалась с визажистом Сердаром Камбаровым.

«Честный кастинг — когда Бородина позвонила подруге и сказала: возьмите Сердара! Он самый талантливый на свете!» — сказала Бородина.

Я могу так говорить? Все потом прибегут спать с тобой«, — отметил визажист.

«А я не хочу», — засмеялась звезда.

К слову, она выбрала брюки, которые рекомендовала Эвелина Хромченко. По словам ведущей «Модного приговора», такие модели достойны внимания женщин. Они не только стильно выглядят, но имеют приятный бонус — визуально вытягивают ноги и стройнят. В подобных брюках ранее отметилась Лера Кудрявцева.

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