«Два месяца бегала по врачам»: Кудрявцева призналась, что боялась повторить судьбу Заворотнюк и Фриске

Телеведущая опасалась, что процедура ЭКО может стать катализатором для онкологического заболевания

В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» популярная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что всерьез опасалась повторить историю Фриске и Заворотнюк. Известно, что на пути к долгожданному материнству, телеведущая преодолела много сложностей. Знаменитость сделала ЭКО и только с третьей попытки ей удалось забеременеть.

Лера Кудрявцева поделилась воспоминаниями, что вся процедура сопровождалась приемом гормонов. Врачи кололи минимальную дозу, но даже это пугало знаменитую блондинку. Она опасалась, что терапия может стать катализатором для онкологического заболевания. Ведь очень много говорится о том, что Анастасия Заворотнюк заболела раком именно после ЭКО. Болезнь Жанны Фриске, якобы, тоже развилась после этой же процедуры. Хотя с певицей все не так однозначно: ее родные настаивают, что она забеременела естественным путем.

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Фриске скончалась в 2015 году от рака головного мозга. Анастасия Заворотнюк борется с таким же заболеванием. Звезда «Моей прекрасной няни» стала мамой в третий раз, прибегнув к помощи ЭКО.

«Я потом два месяца бегала по врачам. Перепугалась», — рассказала Лера Кудрявцева.

Рождение дочери Марии, телеведущая назвала настоящим счастьем, пишет ФАН.

Из-за того, что телеведущая не афишировала свою беременность, поклонники не раз приписывали ей суррогатное материнство.

«Я была готова на Луну улететь, лишь бы выносить. Это была очень серьезная история, я к этому

шла не один год», — опровергает подобные слухи знаменитость.

Ранее Наталья Фриске стала мамой. Сестра Жанны родила дочку. Это первый ребенок Натальи, девочка появилась на свет после процедуры ЭКО.

Еще в 2011 году она была беременна и мечтала о ребенке, но только спустя 10 лет у нее получилось родить дочь, пишет argumenti.ru.

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