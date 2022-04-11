«Такой объем без пуш-ап?»: Ольга Бузова сразила своим пышным декольте поклонников

Телеведущая активно работает над фигурой. Однако ее преображение привлекло внимание поклонников.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Артистка продолжает давать концерты. Недавно она слетала в Волгоград, где выступила на публике, а потом она зажигательно появилась в столичном ночном клубе.

Примечательно, что блондинка не стесняется носить короткие юбки. Она не скрывает, что поправилась и хочет сбросить семь килограммов.

Уже несколько дней Ольга посещает спортзал. На этот раз телеведущая удивила поклонников. После тренировки она запечатлела себя не только без макияжа, но и в облегающей майке черного цвета с глубоким декольте.

Артистка продемонстрировала пышный бюст. Бузова показала свои прелести на камеру. Она осталась довольна тем, как прошла тренировка. Звезда не скрыла лиф, который поддерживал декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие заметили, что ее фигура изменилась. Пышный бюст привлек их внимание.

«Какое декольте!», «А откуда такое богатство? Оля», «Ты удивляешь своими формами», «А худеть точно надо?», «Ты теперь не плоская», «Такой объем без пуш-ап?», «Просто прелесть», «Хороша», «А такая Оля мне нравится больше», «Просто красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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