Мачеха и падчерица с разницей в 7 лет: Дева Кассель повеселилась на дне рождения Тины Кунаки

5 апреля свой день рождения отметила французская модель Тина Кунаки. Жене 55-летнего актера Венсана Касселя исполнилось 25.

Молодая красавица решила устроить праздничную вечеринку ближе к выходным. Она пригласила друзей, среди которых была и 17-летняя дочь ее мужа от первого брака Дева Кассель.

Две девушки, кстати, обе модели, не просто провели время в одной компании. Судя по фото и видео, которые они выложили в социальные сети, Тина и Дева стали довольно близки. В одном из постов они даже признались друг другу в любви. Остается только порадоваться за актера, у которого такая дружная семья.

Напомним, Дева – дочь Касселя и Моники Белуччи, с которой звезда французского кино состоял в браке в 1999-2013 годах. В 2018-м артист женился на манекенщице Тине Кунаки, и через несколько месяцев у них появилась общая дочь, которой дали имя Амазони.

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