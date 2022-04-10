«Закрывала, уничтожала, предавала»: Катя Лель пожаловалась на тяжелую творческую жизнь

10 апреля по дороге в студию певица Катя Лель решили записать видео для своих поклонников, в котором неожиданно заговорила об испытаниях, которые ей довелось пройти.

«Что касается моей жизни, то она очень насыщенная, очень яркая, со своими жесткими испытаниями, за которые я очень признательна. Научилась принимать, благодарить, прощать людей, даже за очень неприятные уроки жизни. Понимая, что, только благодаря этому, ты становишься сильнее, ты заходишь на свой духовный уровень развития. Без этих трудностей ты бы никогда не стал на этот путь духовный и никогда бы не пришел к самому себе», — высказалась 47-летняя артистка в Telegram. «Да, в моей творческой жизни меня жизнь очень сильно проверяла… Закрывала, уничтожала, предавала по всем параметрам, и, благодаря этому, в моей жизни появилось абсолютно новая ступень развития. Если бы мне сказали, что меня это ждет в жизни, я бы сказала: «Да нет, это невозможно. Невозможно пройти столько испытаний и остаться человеком, не предающим себя и свою душу».

Лель призвала поклонников к единению и любви. Она также предложила фанатам поделиться своими историями, когда они прошли тяжелые испытания и остались людьми.

Напомним, у певицы была собственная скандальная история с продюсером, который был в нее влюблен, а потом пытался уничтожить весь ее успех. В итоге он умер за границей от страшной болезни.

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