А предпосылки были! Почему Лиза Галкина теперь точно не повторит судьбу Кристины Орбакайте

Известный в России блогер Лена Миро не считает, что это плохо.

Алла Пугачева стала основательницей большой артистический династии. Вслед за ней покорять звездный Олимп пустилась ее старшая дочь Кристина Орбакайте.

На заре ее карьеры многие скептически высказывались по этому поводу. «Пищит», «шепчет», «безголосая», — говорили про нее критики. Однако сейчас наследница Примадонны имеет статус заслуженной артистки России и собирает на своих концертах в РФ полные залы.

Ее дети – Никита Пресняков и Клавдия Земцова тоже пошли по проторенной дорожке. Старший сын является лидером музыкального коллектива Multiverse (правда, не очень известного), а дочь пробуется в написании треков.

Казалось, что младшая сестра Кристины Орбакайте Лиза Галкина должна повторить ее судьбу. Ведь она тоже артистична, тоже с ранних пор занимается музыкой. Однако отъезд из России в Израиль, если он будет на постоянной основе, ее родителей может полностью изменить судьбу девочки.

Блогер Лена Миро полагает, что ни ей, ни ее брату Гарри уже не удастся пойти по проверенному пути и стать популярными артистами. Ведь для россиян они были интересны с самого своего рождения, любой их влог в Сети проходил с успехом. Но кому они нужны на чужбине? Ведь даже их отец Максим Галкин не может собрать концерты.

«В других странах дети звезд отечественного разлива — обычные, как и все люди, но с хорошим стартом в виде образования и кое-какой финансовой помощью от родителей», — сказала Миро в своем «ЖЖ».

Однако акула пера полагает, что Лиза с Гарри все равно не пропадут, просто будут жить, как все.

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