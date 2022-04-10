«Ангельски хороша»: Наталья Рудова в намокшем купальнике засветила прелести

Наталья Рудова является известной российской актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Славу ей принес сериал «Татьянин день». Теперь ее можно увидеть в таких проектах, как «Бихэппи» и «Свингеры».

Блондинка без стеснения снимается без одежды. При этом она постоянно работает над фигурой. Недавно артистка провела время с Павлом Прилучным. Они снялись в картине «Рынок шкур».

Но даже во время выходных Наталья находит, чем удивить поклонников. На этот раз она не покидала свой дом, но ответила на вопросы подписчиков и при этом опубликовала смелые кадры.

Сначала актриса похвасталась точеной фигурой в топе и микрошортиках. Рудова показала свой плоский живот и стройные ноги. Она призналась, что держит себя в форме благодаря тренировкам.

На втором фото актриса предстала в бассейне. Она позировала в мокром бикини, подставив декольте солнцу. Наталья подразнила поклонников соблазнительными формами. При этом лучи солнца падали в ложбинку.

Поклонники остались под впечатлением. Многие осыпали актрису комплиментами и признались, что она может дать фору даже моделям. «Такая роскошная», «Просто прелесть», «Вот это русалка», «Очень красивая фигура», «Наталья, слов нет», «Как же это соблазнительно», «Наталья, вы ангел», «Нереально», «Хороша», «Ангельски хороша», «Такое чудо создал бог», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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