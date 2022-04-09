«Настоящая фитоняшка»: Настя Ивлеева похвасталась мощной фигурой в купальнике с разрезом

Телеведущая решила показать, как преобразилась ее фигура. Оказалось, что точеные бедра и плоский живот у нее были не всегда.

Настя Ивлеева уже много лет работает на телевидении. У нее появилась армия поклонников, когда она стала вести шоу «Орел и решка».

Потом блондинка стала вести свой блог и подружилась со многими именитыми персонами от максима Галкина до Ксении Собчак. А после развода с рэпером Элджеем она стала следить за внешностью, экспериментировать с образами и много путешествовать.

На днях Ивлеева отметилась в Турции. Она провела несколько дней в Стамбуле вместе с Региной Тодоренко. Телеведущая успевала не только сниматься в новом шоу, но и отдыхать.

Она похвасталась видом сзади в микрошортах. А вот потом Настя предложила сравнить, как ее фигура выглядела раньше. Она опубликовала несколько откровенных фото, на которых предстала в мини-бикини.

На некоторых кадрах Ивлеева демонстрирует точные формы. На других снимках ее фигура более пышная. А на свежих фото она похвасталась подтянутыми и упругими округлостями фигуры. Фасоны ее купальников со временем тоже менялись от треугольников до монокини с разрезом и хищным принтом.

Поклонники были сражены увиденным. Многие признались, что Настя обладает идеальными формами. «Мне нравится сейчас! Сочная», «Ой, а когда вы были такая худенькая?», «Похорошела очень», «А последний кадр самый крутой», «Вот это настоящая фитоняшка», «Все теперь завидуем», «Я такой никогда не была», «Классные фото», — стали писать пользователи Сети.

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