«Прилетают угрозы, что женат на русской»: Сати Казанова рассказала про мужа-итальянца

Ситуация в мире очень непростая, многие россияне сталкиваются с негативом в свой адрес за рубежом. Артисты не исключение. Певица Сати Казанова поделилась, легко ли сейчас приходится русским за границей.
Супруг певицы итальянец. Тревел-фотограф и документалист Стефано ведет цикл геополитических передач, где освещает события последнего времени. За его крупным YouTube каналом наблюдают более 300 тысяч человек. И сегодня блогер оказался под ударом из-за своей жены. Сати Казанова поделилась, что супругу неоднократно угрожали.
«Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская», — делится артистка.
В Италии она живет уже почти пять лет, с тех пор, как вышла замуж. До февраля этого года все было хорошо, никакого негатива в свой адрес певица не замечала, теперь же стало непросто.
«Я с Кавказа, а история помнит русско-кавказскую войну, которая длилась 101 год, но я люблю Россию, это моя родина, по-другому я думать не могу. И теперь понимаю, что европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись»,- рассказала артистка РИА Новости
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