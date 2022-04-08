Какой же нежной была! Как выглядела Елена Яковлева в юности

Сейчас актрисе уже 61 год, но она все равно очаровательна.

Актрисе Елене Яковлевой уже 61 год, в своем возрасте она сохранила юношескую харизму и удивительную стройность, хотя не любит лишний раз светится в социальных сетях, мелькать на красных дорожках. Звезда сейчас увлечена природой и, конечно же, театром.

Впервые в кино она заявила о себе в 1983 году в картине «Двое под одним зонтом». Ну а звездой стала через 6 лет, после культового советского фильма эпохи перестройки «Интердевочка». Потом сделала карьерный рывок в сериале «Каменская».

И на заре своей карьеры, и сейчас Елена Яковлева смотрелась женственно и нежно, лишь немного меняя длину своих волос.

Как пишет КП, в 2023 году Яковлева покажет себя на экранах в новом амплуа, сыграв Старуху Шапокляк в фильме про Чебурашку.

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