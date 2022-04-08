Лишила дара речи: Клава Кока в леопардовых велосипедках встала на четвереньки, сразив поклонников

Клава Кока является молодой и успешной исполнительницей. Она не скрывает, что восхождение на сцену стало для нее непростым делом, но теперь Клаву знают и любят миллионы поклонников.

Она выпускает хиты, снимается в шоу и появляется на фестивалях. Артистка любит менять имидж, а также не боится экспериментировать с образами. Она в свои 25 лет не перестает работать над собой.

По словам Клавы, ее сердце свободно. Она мечтает обзавестись семьей. В апреле певица возобновила тренировки, так как готовится к пляжному сезону. Примечательно, что недавно она щегольнула в нижнем белье.

А вот 8 апреля артистка поделилась кадрами с тренировки. Она позировала в леопардовых велосипедках и топе. Кока стала делать разные упражнения. Она встала на четвереньки, показав плоский живот и стройные ноги.

«А у меня новый костюмчик», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая крутая», «Ой, хороша», «Фигурка бесподобная», «Вот это вид», «Просто лишила дара речи», «Ох, а можно такую же фигурку», «Заверните всю», «Ай, как красиво», «Пресс идеальны», «Мне нравится за вами наблюдать», «Велосипедки просто огонь», «Костюм сидит отлично», — прокомментировали пост подписчики.

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