Белая мини-юбка и топ-хомут: Кети Топурия в модном наряде предстала на отдыхе в Дубае

Солистка группы «А’Студио» проводит отпуск с семьей в Эмиратах. Она поделилась новым фото.

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Артистка может похвастаться не только необычным вокалом, но и чувством стиля. На сцене она зачастую появляется в ярких образах или вечерних платьях.

Кети выбирает наряды известных дизайнеров или пошитые на заказ. После рождения второго ребенка она не сразу вернулась в форму, но теперь может похвастаться стройностью.

Не так давно Топурия гастролировала по разным странам, а потом приехала с семьей отдыхать в Дубай. Она делилась кадрами, на которых дочка Оливия играла с братом Адамом на пляже.

Сама певица порой носит на отдыхе платья и наряды с открытыми плечами. А вот накануне она покрасовалась в салоне автомобиля в белой мини-юбке и топе-хомуте. Кети подчеркнула свой бронзовый загар. Она также накрасила губы алой помадой.

«Чуть-чуть солнца и домой», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Как всегда! Красотка», «Просто бесподобная», «Какой крутой образ»,»Вот это загарчик«, «Кети, выглядите совершенно идеально», «Ох, словно только из Бразилии», «Какие классные у вас наряды», «Само совершенство», «Красотка, слов нет», «Вот это мамочка! Всем бы так выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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