«Вот это мамасита»: Клава Кока в бикини похвасталась своими прелестями на камеру

Клава Кока является известной певицей. Она больше пяти лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Если первое время юная исполнительница сталкивалась с критикой, когда приходила на телевизионные проекты, то потом она подписала договор с крупным лейблом.

Теперь у артистки несколько хитов и дуэты с популярными исполнителями. Сама она признавалась, что теперь имеет хороший достаток.

Кока регулярно появляется на публике в пикантных образах. Она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. На этот раз певица поделилась кадрами, сделанными на Мальдивах.

На отдыхе она щегольнула в мини-бикини с прозрачным парео. У виллы артистка покрасовалась на камеру, не скрыв свои прелести и оголив мягкий живот. Парео задралось выше талии, но при этом звезда блеснула своими формами во всей красе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали комплиментами певицу. «Какая красивая», «Клав, ты прекрасна!», «Просто нереальная!», «Такие нежные, легкие и красивые кадры», «Мягкая такая конфетка», «Чудная девчонка», «Шикарная фигура», «Какая роскошная», «Вот это мамасита», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!