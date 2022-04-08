Мадс Миккельсен о поступке Уилла Смита: «Эти люди думают, что должны нам что-то проповедовать»

Датский актер считает, что его оскандалившемуся коллеге досталось слишком много внимания.

Датский актер Мадс Миккельсен, сыгравший злодеев в фильмах «Доктор Стрэндж» и «Казино «Рояль» и «Тайны Дамблдора», высказался о скандале вокруг своего коллеги Уилла Смита.

Напомним, последний недавно получил «Оскар», но на церемонии награждения вышел на сцену и от души влепил пощечину одному из объявляющих победителей. Все потому, что тот позволил себе неосторожную шутку о жене актера. Эмоциональный поступок пошатнул идеальную карьеру Смита, теперь крупные студии опасаются работать с ним.

«Я думаю, что он (скандал. — Прим. авт.) получил слишком много внимания во всем мире, когда внимание требуется в других местах, — высказался Миккельсен в интервью датскому изданию Soundvenue. — Это опять-таки сверхпривилегированные люди, которые думают, что должны нам что-то проповедовать, а потом ведут себя по-другому. И это на самом деле настолько неинтересно, насколько это возможно. Так что вряд ли нам нужно тратить на это еще больше времени».

Кстати, недавно были опубликованы результаты опроса американцев на тему поступка Уилла Смита. Исследователи выяснили, что количество зрителей, положительно относящихся к актеру, упало на 30%.

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