Микки Рурк: как выглядел актер и каким стал годы спустя

В 2022 году голливудскому актеру Микки Рурку исполнится 70 лет.

В молодости он был красавчиком и признанным первым красавцем в кино. Женщины таяли от его образов в фильмах «Девять с половиной недель», «Сердце ангела», «Дикая орхидея» и других. Но успешной актерской карьере помешало увлечение боксом. В 90-х Рурк не только стал профессионально выходить на ринг, но и вектор своего актерского творчества сменил на боевики, которые с годами становились все дешевле.

Бокс также принес Микки множество травм, которые испортили его внешность. За помощью актер отправился к пластическому хирургу, но далеко не все операции вышли удачными. С измененным несколько раз лицом мужчина больше не смог играть красавчиков. Потрепанные жизнью бойцы и злодеи стали его амплуа.

К своим 70 годам бывший «плейбой» выглядит совершенно по-другому. Добавьте сюда многолетнюю борьбу с зависимостью, и получится совершенно безрадостная картина.

больше по теме Микки Рурк решил, что его похоронят в украинском селе Ассистент голливудского актера уже выбрал ему место на кладбище.

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