Вид сзади сразил: Ирина Шейк в мокром купальнике с открытыми бедрами предстала на пляже

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модной индустрии. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Модель рассталась с голливудским актером Брэдли Купером, но поддерживает с ним дружеские отношения.

Ирина в 36 лет продолжает украшать обложки глянца. Она не так давно отметилась на Неделе моды в Лондоне. Но порой звезда позволяет себе повеселиться с друзьями.

больше по теме Ирина Шейк в пудровом комбинезоне устроила русскую вечеринку со Стеллой Максвелл Модель все выходные веселилась вместе с друзьями в Нью-Йорке.

6 апреля Ирина решила рассекретить свое местоположение. Она устроила себе отпуск и прилетела в Майами. В соцсети модель опубликовала серию смелых фото. Она позировала в черном лаконичном купальнике с открытыми бедрами. Брюнетка грациозно позировала в океане. Когда она выходила из воды, монокини прилипло ее округлостям фигуры.

А вот потом Шейк также позировала у ванны, показав точеные ножки. Она не побоялась предстать без макияжа и с мокрыми волосами. Модель сразила поклонников своей идеальной фигурой.

«Красота», «Это горячо», «Вид сзади просто идеальный», «Ох, наши девушки бесподобны», «Ну как похудела», «Просто поражает своими формами», «Ирина, нельзя быть такой красивой», «Просто слов нет», «Купальник украсил совершенные формы», «Купер расплачется», «Ну просто нимфа», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!