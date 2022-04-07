Походка от бедра: Клава Кока в глянцевом плаще и босоножках Versace сразила поклонников

Клава Кока является известной певицей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене. Артистка покорила миллионов поклонников своими песнями. Более того, Клава любит носить яркие наряды.

Она часто экспериментирует с образами. Примечательно, что ей нравится выглядеть броско. В свои 25 лет блондинка обладает стройной фигурой, которую без стеснения показывает.

Недавно Кока появилась на публике в силуэтном платье и парике с длинными локонами. А вот для клипа она приготовила более дерзкий лук.

На новых кадрах певица дефилирует по парковке в трикотажном мини-платье с разрезами в области декольте и глянцевом плаще. Ее лук дополнили черные босоножки Versace на толстой подошве. Клава дефилировала по парковке, не скрыв красоту фигуры.

Поклонники были заинтригованы. Певица записала фит, но имя второго исполнителя оставила в секрете. Однако только образ Кокы свел с ума фанатов.

«Какой образ! Просто крашиха», «Платье прям такое, словно голая», «Очень смелый образ», «А плащик роскошный», «Выглядишь бомбически», «Клава, фигурка то шик», «Ого, как ты похорошела», «Все любуются твоими ножками, «Видно, что было холодно», — прокомментировали пост подписчики.

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