«А живот прикрыла»: Лопырева в модном бикини неонового цвета блеснула фигурой в Дубае

Победительница конкурсов красоты предстала на пляже. Она засняла себя на видео, восхитив поклонников.

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». Она долгое время работала на телевидении. Теперь блондинка организует разные мероприятия.

Она уже два года живет в Дубае и зачастую организует фестиваль «Матрешка». Лопырева частая гостья на красных дорожках. В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Звезда любит носит наряды, подчеркивающие достоинства фигуры.

больше по теме Восточный цветок: Лопырева устроила променад в молочном платье в пол со струящимся кейпом Победительница конкурсов красоты в Катаре щегольнула в романтическом образе.

Не так давно Виктория побывала в Катаре. Там она предстала в платье в пол. Поклонники стали подозревать ее в беременности. У модели уже есть сын Марк Лео, которого она растит с мужем Игорем Булатовым. Н

а этот раз светская львица провела время на пляже в Дубае. Лопырева облачилась в купальник неонового цвета. Она предпочла фасон с высокой талией. Звезда позировала на камеру вместе с поклонницей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. А некоторых смутило, что блондинка прикрыла живот.

«Красивая очень», «У вас прекрасная фигура!», «А живот прикрыла», «Ну вы очаровательны», «Какой купальник», «Вы прям богиня», «От вас веет летом», «Ну вы просто сражаете», «Ну ложбинка потрясающая», «Купальник привлек внимание», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!