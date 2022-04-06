Диджей Грув отмечает 50-летие: Андрей Малахов вспомнил школьную историю с музыкантом

6 апреля диджей Грув, он же Евгений Рудин, отмечает большой юбилей — 50 лет.
В эту дату его поздравил старый друг Андрей Малахов. «Старый» — потому что обе звезды знают друг друга еще со школы. Оба росли в городе Апатиты Мурманской области и учились в одном классе.
У Малахова даже есть забавный факт из юных лет, связанный с Рудиным.
«В школе наша учительница по математике попросила меня взять шефство над Женей, но в итоге, став лучшими школьными друзьями, математику перестали понимать мы оба…» — поделился Андрей в Telegram.
Популярный телеведущий опубликовал черно-белые школьные фотографии и от души поздравил бывшего одноклассника с юбилеем. Свою дружбу мужчины пронесли сквозь года.
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