Диджей Грув отмечает 50-летие: Андрей Малахов вспомнил школьную историю с музыкантом

6 апреля диджей Грув, он же Евгений Рудин, отмечает большой юбилей — 50 лет.

В эту дату его поздравил старый друг Андрей Малахов. «Старый» — потому что обе звезды знают друг друга еще со школы. Оба росли в городе Апатиты Мурманской области и учились в одном классе.

У Малахова даже есть забавный факт из юных лет, связанный с Рудиным.

«В школе наша учительница по математике попросила меня взять шефство над Женей, но в итоге, став лучшими школьными друзьями, математику перестали понимать мы оба…» — поделился Андрей в Telegram.

Популярный телеведущий опубликовал черно-белые школьные фотографии и от души поздравил бывшего одноклассника с юбилеем. Свою дружбу мужчины пронесли сквозь года.

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